Бывший защитник «Милана»: «Не ожидал от клуба победы в Серии А с таким составом»

Бывший крайний защитник «Милана» Сержиньо прокомментировал завоевание клубом Скудетто по итогам прошедшего сезона.

«Думаю, ключевую роль в триумфе сыграл персонал клуба. Пиоли – не только отличный тренер, но и потрясающий менеджер, что даже важнее тактических и технических навыков, – рассказал Сержиньо в интервью Sky Sport. – Стефано проделал впечатляющую работу, обладая не самым сильным составом. Было трудно поверить, что «Милан» способен выиграть Скудетто, ведь в Италии есть команды с более одарёнными исполнителями. Поздравляю Пиоли, Мальдини и Массару», – заявил бразилец.

Напомним, что «Милану» удалось выиграть Серию А впервые за 11 лет.