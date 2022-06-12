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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Мария запросил у «Ювентуса» дополнительное время на принятие решения

12 Июня 2022 • 23:43 Комментировать (1)

Аргентинский вингер Анхель ди Мария не торопится с принятием решения относительно своего перехода в «Ювентус».

34-летний игрок ведёт переговоры с туринским клубом с прошлого месяца, но между сторонами по-прежнему существуют разногласия по финансовым условиям и длительности контракта. Ди Мария хотел бы подписать соглашение на один год, в то время как «Ювентус» настаивает на двухлетней сделке. По информации Gazzetta dello Sport, бывший футболист «ПСЖ» запросил у «старой синьоры» дополнительное время на принятие итогового решения.

В услугах ди Марии также заинтересована «Барселона». Боссы «Ювентуса», по данным источника, не сомневаются в успешном завершении переговоров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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