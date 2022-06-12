Дида поделился мнением о нынешнем голкипере «Милана» Меньяне

Бывший голкипер «Милана» Дида, ныне занимающий в клубе должность тренера вратарей, похвалил Майка Меньяна.

«В нашем штабе три наставника вратарей – и это позитивный момент. Я работал с Меньяном над техникой и психологией – он сходу впитывает всё, особенно это касается игры ногами. В современном футболе вратарям необходимо уметь играть ногами, в чём Меньян отлично преуспел. Индивидуальная работа с нашими тренерами определённо принесла ему пользу», – приводит Sky Sport слова бразильского экс-вратаря.

Майк Меньян сыграл ключевую роль в завоевании «Миланом» чемпионского титула Серии А в прошедшем сезоне. В июне 26-летний страж ворот провёл свой первый официальный матч за сборную Франции.