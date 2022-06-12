«ПСЖ» предпринял последнюю попытку перехватить Погба у «Ювентуса»

«Пари Сен-Жермен» не оставляет надежд на подписание полузащитника сборной Франции Поля Погба.

29-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» близок к договорённости с «Ювентусом». Погба может заключить контракт со «старой синьорой» уже на следующей неделе, однако «ПСЖ» ещё не выбыл из гонки: согласно информации La Repubblica, парижане сделали хавбеку финальное предложение – значительно более выгодное с финансовой точки зрения по сравнению с предложением «Ювентуса». Француз, впрочем, пока не отреагировал.

Поль Погба покинул «Манчестер Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента. Он выступал за «красных дьяволов» на протяжении шести лет.