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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может подписать контракт с «Интером» уже на следующей неделе

12 Июня 2022 • 20:38 Комментировать

Пауло Дибала близок к переходу в «Интер» на правах свободного агента.

Как сообщалось ранее, недавняя встреча лишь приблизила стороны к заключению договора. По данным Фабрицио Романо, на следующей неделе представители Дибалы и руководство «Интера» проведут финальный этап переговоров, по итогам которого аргентинец может подписать соглашение с клубом. 28-летний форвард будет зарабатывать порядка 6 млн евро в год без учёта бонусов.

Пауло Дибала забил 15 голов и оформил 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус» в прошедшем сезоне. Боссы «старой синьоры» решили не предлагать нападающему новый контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Пауло Дибала
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