«Интер» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 60 миллионов за Шкриньяра

Боссы «ПСЖ» нацелены приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра в летнее трансферное окно.

Итальянское издание Corriere Dello Sport сообщает о том, что «Интер» получил первое предложение по защитнику Милану Шкриньяру, и сразу же отклонил его. Источник утверждает, что «ПСЖ» предлагал за 27-летнего футболиста 60 миллионов евро.

«ПСЖ», по информации итальянских СМИ, готов увеличить своё предложение до 80 миллионов. Но в борьбу за футболиста может включиться «Челси», который потерял двух защитников Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена.

Контракт Шкриньяра с «Интером» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.