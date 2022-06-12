Дамсгор может покинуть «Сампдорию» ради Турции

Датский полузащитник Миккель Дамсгор, считающийся одним из самых ценных игроков клуба, может покинуть «Сампдорию». Им всерьез заинтересовался турецкий «Трабзонспор», который является действующим чемпионом страны. Дамсгор провел скомканный сезон в Генуе - он получил тяжелую травму практически в самом его начале и в общей сложности выступил во всего лишь одиннадцати матчах.

Между тем «Сампдория» выложила за него не менее 30 миллионов евро, и в клубе опасаются, что могут попросту потерять эти деньги, если не продать Дамсгора вовремя. И потому генуэзцы начали всерьез рассматривать возможность продать его, пока есть хоть какие-то предложения, сообщает ITASportPress.