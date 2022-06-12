Дибала близок к соглашению с «Интером»

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к подписанию контракта с миланским «Интером», сообщает Goal.

По информации источника, ожидается, что соглашение будет подписано по схеме 3+1, а зарплата аргентинца составит 6 миллионов евро в год без учёта бонусов.

Сообщается, что новая встреча руководства «нерадзурри» с представителями Дибалы состоится в понедельник или вторник.

В минувшем сезоне 28-летний форвард провёл в составе «Ювентуса» 39 матчей, забив в них 15 голов, а также шесть раз ассистировав партнёрам. Цвета туринского клуба Дибала защищал с 2015 года.