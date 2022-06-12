Наставник «Милана» Стефано Пиоли привел клуб к победе в чемпионате Италии, но останавливаться на этом он не собирается. Сейчас Пиоли получил право на заслуженный отдых, он находится на море, и там повстречал группу молодых поклонниц «Милана». Девушки записали видео, в котором Пиоли заверил, что «Милан» станет чемпионом и в следующем году.

Напомним, что «Милан» не брал чемпионский титул с 2011 года, тогда это случилось под руководством Массимо Аллегри. В общей сложности клуб становился чемпионом Италии 19 раз, и по этому показателю в минувшем сезоне он сравнялся со злейшим конкурентом - «Интером».