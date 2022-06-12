Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли заверил, что «Милан» станет чемпионом и в следующем году

12 Июня 2022 • 14:45 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли привел клуб к победе в чемпионате Италии, но останавливаться на этом он не собирается. Сейчас Пиоли получил право на заслуженный отдых, он находится на море, и там повстречал группу молодых поклонниц «Милана». Девушки записали видео, в котором Пиоли заверил, что «Милан» станет чемпионом и в следующем году.

Напомним, что «Милан» не брал чемпионский титул с 2011 года, тогда это случилось под руководством Массимо Аллегри. В общей сложности клуб становился чемпионом Италии 19 раз, и по этому показателю в минувшем сезоне он сравнялся со злейшим конкурентом - «Интером».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
15:27 · Англия. Премьер-лига
Таккинарди: «Челси» не отпустит Лукаку просто так»
15:24 · Италия. Серия А
Дибала близок к соглашению с «Интером»
14:45 · Италия. Серия А
Пиоли заверил, что «Милан» станет чемпионом и в следующем году
14:20 · Англия. Премьер-лига
Матич в ближайшие дни снова воссоединится с Моуринью
12:36 · Италия. Серия А
Кассано посоветовал «Интеру» не возвращать Лукаку
11:09 · Италия. Серия А
Защитник «Реала» может перейти в «Интер»
10:42 · Италия. Серия А
Бэйл был предложен «Роме»
10:28 · Италия. Серия А
Полузащитник «Интера» продолжит карьеру в бразильском клубе
08:59 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов выложить 45 млн евро за форварда сборной Италии
08:46 · Италия. Серия А
Тренер сборной Грузии: Хвича станет топ-игроком в Италии
01:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» трижды встречался с агентом Дзаньоло, «Рома» оценивает игрока в 50 млн евро 1
00:05 · Италия. Серия А
Шкриньяр – главная трансферная цель «ПСЖ» на лето
11 Июня
22:01 · Италия. Серия А
Влахович: «Я живу ради голов, посвящаю футболу 24 часа в сутки»
21:04 · Италия. Серия А
Энрике рассказал, почему Мората важен для «Ювентуса» и сборной Испании
20:51 · Италия. Серия А
Нандес покинет «Кальяри»
Все новости
Рекомендуем