Кассано посоветовал «Интеру» не возвращать Лукаку

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано посоветовал миланскому «Интеру» не возвращать звёздного бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Кассано сказал Evening Standard, что когда Лукаку уходил в «Челси», то он заявлял, будто переходит в команду своей мечты, а теперь он снова хочет вернуться в Италию. Экс-игрок отметил, что миланскому клубу не стоит возвращать Лукаку.

«При возвращении Лукаку и переходе Дибалы придётся продавать Лаутаро Мартинеса, а этого не хотелось бы допустить», - добавил Кассано.

Напомним, что в прошедшем сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате в составе «Челси» 26 матчей, в которых забил восемь мячей.