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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Реала» может перейти в «Интер»

12 Июня 2022 • 11:09 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство миланского клуба рассмотрит возможность приглашения испанца в случае ухода Дензела Дюмфриса, в чьих услугах заинтересованы «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». «Реал» готов расстаться с Одриосолой за 20 миллионов евро.

Минувший сезон 26-летний защитник провёл в «Фиорентине» на правах аренды. За «фиалок» испанец отыграл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.  

Портал Transfermarkt оценивает Одриосолу в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Альваро Одриосола Дензел Дюмфрис
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