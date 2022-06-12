Защитник «Реала» может перейти в «Интер»

Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство миланского клуба рассмотрит возможность приглашения испанца в случае ухода Дензела Дюмфриса, в чьих услугах заинтересованы «Челси», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед». «Реал» готов расстаться с Одриосолой за 20 миллионов евро.

Минувший сезон 26-летний защитник провёл в «Фиорентине» на правах аренды. За «фиалок» испанец отыграл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Одриосолу в 12 миллионов евро.