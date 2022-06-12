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Чемпионат Италии. Серия А

Бэйл был предложен «Роме»

12 Июня 2022 • 10:42 Комментировать

Экс-нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в «Роме», сообщает CalcioMercato.

По информации источника, агент футболист предложил римскому клубу услуги своего клиента, который ранее объявил о своём уходе из «королевского клуба».

Напомним, что Бэйл имеет опыт работы с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо. Валлиец играл под руководством португальского наставника в «Тоттенхэме», когда защищал цвета «шпор» на правах аренды в сезоне 2020/2021.   

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провёл за «сливочных» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Вингер является трёхкратным победителем чемпионата Испании и пятикратным триумфатором Лиги чемпионов в составе «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Гарет Бэйл
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