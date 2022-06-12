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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Интера» продолжит карьеру в бразильском клубе

12 Июня 2022 • 10:28 Комментировать

Уругвайский полузащитник миланского «Интера» Матиас Весино может продолжить карьеру в Южной Америке.

По информации Torcedores, 30-летний уругвайский футболист близок к тому, чтобы подписать соглашение с бразильским клубом «Ботафого». Если ничего не случится, то соглашение между командой и полузащитником будет подписано в самое ближайшее время. Напомним, что в «Ботафого» Весино перейдёт на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Матиас Весино провёл в итальянском чемпионате в составе «Интера» 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом. За миланский клуб уругваец выступал с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ботафого Матиас Весино
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