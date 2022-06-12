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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер сборной Грузии: Хвича станет топ-игроком в Италии

12 Июня 2022 • 08:46 Комментировать

Наставник грузинской сборной Вилли Саньоль высказался по поводу молодого полузащитника Хвичи Кварацхелии, который в следующем сезоне будет выступать за «Наполи».

Саньоль заявил, что если неаполитанский клуб решил подписать Хвичу, то это значит, что в нём увидели нечто необычное. Тренер отметил, что полузащитник очень талантлив, так что скоро это увидят все любители футбола.

«Я уверен, что Хвича, безусловно, станет топ-игроком в Серии А», - добавил Саньоль.

Напомним, что в прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия выступал за «Рубин» и «Динамо» из Батуми. Недавно молодой грузинский полузащитник подписал долгосрочное соглашение с «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Наполи Вилли Саньоль Хвича Кварацхелия
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