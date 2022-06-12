«Ювентус» трижды встречался с агентом Дзаньоло, «Рома» оценивает игрока в 50 млн евро

Туринский «Ювентус» продолжает попытки оформить подписание атакующего полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

22-летний футболист сборной Италии также интересен «Милану», однако именно «Ювентус» считается первым претендентом на Дзаньоло. Как сообщает журналист Николо Скира, руководство «старой синьоры» уже провело три встречи с агентом игрока.

«Рома» хочет удержать своего лидера, но не будет вступать в переговоры по новому контракту до закрытия трансферного окна. Римляне требуют за Дзаньоло не менее 50 млн евро.

В минувшем сезоне Николо Дзаньоло забил 8 голов и 9 раз ассистировал в 42 поединках за «Рому» во всех турнирах.