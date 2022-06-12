Шкриньяр – главная трансферная цель «ПСЖ» на лето

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр возглавляет список трансферных целей «ПСЖ» на лето.

Руководство французского клуба вновь связалось с представителями «Интера» по вопросу переходу Шкриньяра, однако договорённость с «нерадзурри» по сумме трансфера по-прежнему не достигнута, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Интер» тем временем пытается оформить подписание Глейсона Бремера из «Торино» – именно бразилец может стать заменой 27-летнему словаку, если тот всё же будет продан.

Милан Шкриньяр оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро. Его контракт с «Интером» истекает летом следующего года.