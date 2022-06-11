Влахович: «Я живу ради голов, посвящаю футболу 24 часа в сутки»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович рассказал, насколько любит футбол.

«Я живу ради голов. Чувствую себя опустошённым, когда мне это не удаётся. Забивая, я оказываюсь на седьмом небе от счастья, – рассказывает 22-летний серб в интервью Icon. – Я зависим от голов: испытав это чувство, ты хочешь повторять это снова и снова. Это очень мотивирует меня и придаёт смысла моей жизни.

Я посвящаю футболу 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Возвращаясь домой, я включаю футбольные матчи. Я делаю это ради удовольствия, чтобы расслабиться и для самосовершенствования. Стараюсь анализировать происходящее и размышлять над тем, как я повёл бы себя в той или иной ситуации», – заявил Влахович.