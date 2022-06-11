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Чемпионат Италии. Серия А

Нандес покинет «Кальяри»

11 Июня 2022 • 20:51 Комментировать

Полузащитник «Кальяри» Найтан Нандес покинет клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок был предложен «Ювентусу», «Наполи» и «Монце».

Ранее слухи связывали футболиста с переходом в «Интер».

Нандес перешёл в «Кальяри» в 2019 году из «Бока Хуниорс» за 16,2 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 26-летний уругваец провёл за сардинцев 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Сайт Transfermarkt оценивает правого полузащитника в 13 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кальяри Наполи Монца Найтан Нандес
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