Нандес покинет «Кальяри»

Полузащитник «Кальяри» Найтан Нандес покинет клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок был предложен «Ювентусу», «Наполи» и «Монце».

Ранее слухи связывали футболиста с переходом в «Интер».

Нандес перешёл в «Кальяри» в 2019 году из «Бока Хуниорс» за 16,2 млн евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 26-летний уругваец провёл за сардинцев 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Сайт Transfermarkt оценивает правого полузащитника в 13 млн евро.