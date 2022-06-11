«Ювентус» намерен завершить переход трёх игроков до начала июля

Туринский «Ювентус» планирует закрыть три трансферные сделки до 4 июля.

Руководство клуба надеется объявить о переходе Поля Погба, Альваро Мораты и одного футболиста на позицию вингера (вероятно, Анхеля ди Марии) до начала предсезонной кампании, информирует Tuttosport. Переговоры со всеми вышеуказанными футболистами ведутся уже не первую неделю.

Поль Погба недавно покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. Альваро Мората провёл минувший сезон в составе «Ювентуса», однако права на него принадлежат «Атлетико». Мадридский клуб готов отпустить игрока только за приемлемую сумму.