Распадори – об интересе «Ювентуса»: «Это даёт мне повод для гордости»

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори прокомментировал интерес к своей персоне со стороны туринского «Ювентуса». Итальянец заявил, что испытывает гордость, когда пресса связывает его с возможным переездом в Турин.

«Слухи о переходе в «Ювентус»? Это большой повод для гордости, подобное не может не радовать. В конце концов, я всегда мечтал и стремился к чему-то большему», – цитирует футболиста сборной Италии издание Calciomercato.

Распадори в прошлом сезоне забил за «Сассуоло» 10 голов в итальянской Серии А. Также на счету 22-летнего таланта 5 результативных передач в прошлом розыгрыше турнира.