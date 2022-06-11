Альтобелли: «Продажи Дюмфриса и Шкриньяра стоят того, чтобы подписать Лукаку и Дибалу»

Бывший футболист миланского «Интера» Алессандро Альтобелли считает, что продажи защитников Дензела Дюмфриса и Милана Шкриньяра стоят того, чтобы подписать нападающих Пауло Дибалу и Ромелу Лукаку, который всеми силами рвётся обратно на «Джузеппе Меацца».

«Это было бы нападение мечты. Я думаю, что Индзаги смог бы ротировать троих невероятно талантливых нападающих, даже если для этого понадобится убрать одного из центральных полузащитников. Продажи Шкриньяра и Дюмфриса станут вынужденной мерой, но они стоят того, чтобы подписать Лукаку и Дибалу», – цитирует Альтобелли издание Football Italia.