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Чемпионат Италии. Серия А

Суарес может стать одноклубником Миранчука

11 Июня 2022 • 13:52 Комментировать

Опытный уругвайский нападающий Луис Суарес может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации авторитетного издания Marca, 35-летний уругвайский футболист может продолжить свою карьеру в «Аталанте». Руководители клуба из Бергамо считают, что опытный форвард сможет хорошо сыграться с колумбийцами Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой. Единственным препятствием для подписания Суареса может стать слишком высокая зарплата игрока.

Напомним, что в прошедшем сезоне Луис Суарес провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Луис Суарес
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