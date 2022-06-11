Суарес может стать одноклубником Миранчука

Опытный уругвайский нападающий Луис Суарес может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации авторитетного издания Marca, 35-летний уругвайский футболист может продолжить свою карьеру в «Аталанте». Руководители клуба из Бергамо считают, что опытный форвард сможет хорошо сыграться с колумбийцами Луисом Муриэлем и Дуваном Сапатой. Единственным препятствием для подписания Суареса может стать слишком высокая зарплата игрока.

Напомним, что в прошедшем сезоне Луис Суарес провёл в испанской лиге в составе «Атлетико» 35 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.