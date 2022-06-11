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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» хочет подписать Мертенса

11 Июня 2022 • 13:45 Комментировать

Руководство «Ромы» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Наполи» Дриса Мертенса. Согласно Il Corriere dello Sport, в переходе игрока лично заинтересован главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

Будущее Мертенса в «Наполи» до сих пор остаётся неопределённым. У игрока истёк контракт с неаполитанским клубом, но руководство пока не определилось, будет ли предлагать ему новое соглашение. Напомним, что Мертенс является лучшим бомбардиром в истории «Наполи».

Сообщается, что «Рома» готова предложить бельгийскому нападающему однолетний контракт с зарплатой в 2,4 миллиона евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Наполи Дрис Мертенс
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