Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Зидан не повлияет на решение Погба перейти в «Ювентус»

11 Июня 2022 • 13:41 Комментировать

Назначение Зинедина Зидана главным тренером «ПСЖ» не повлияет на решение полузащитника Поля Погба подписать контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Погба практически согласовал с «Ювентусом» долгосрочный контракт. В следующие дни состоится последняя встреча между представителями игрока и руководством «старой синьоры», где стороны должны уладить последние детали.

«ПСЖ» следил за ситуацией с Погба, но в последнее время отстранился от переговоров с французом. Игрок сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Зинедин Зидан Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
15:25 · Италия. Серия А
Распадори – об интересе «Ювентуса»: «Это даёт мне повод для гордости»
15:06 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Дзюбе
14:45 · Италия. Серия А
Альтобелли: «Продажи Дюмфриса и Шкриньяра стоят того, чтобы подписать Лукаку и Дибалу»
14:25 · Россия. Премьер-лига
В «Наполи» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе
13:52 · Италия. Серия А
Суарес может стать одноклубником Миранчука
13:45 · Италия. Серия А
«Рома» хочет подписать Мертенса
13:41 · Италия. Серия А
Зидан не повлияет на решение Погба перейти в «Ювентус»
12:40 · Италия. Серия А
Гуэдеш: «Не уверен насчёт своего будущего в «Валенсии»
12:35 · Италия. Серия А
«Милан» выбыл из гонки за Ботмана
12:09 · Италия. Серия А
Погба подпишет с «Ювентусом» контракт на 4 года
11:52 · Италия. Серия А
Арнаутович может перейти в топ-клуб Серии А
11:39 · Италия. Серия А
«Интер» предлагает Дибале 6 миллионов евро в год, но игрок хочет больше
11:23 · Италия. Серия А
«Верона» хочет выкупить Симеоне у «Кальяри» для будущей перепродажи
10:48 · Италия. Серия А
Директор «Торино» Ваньятти: «Интеру» интересен Бремер, но сделка ещё не закрыта»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов предложить за Ботмана 50 миллионов евро, «Милан» предлагает только 30
Все новости
Рекомендуем