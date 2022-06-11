Зидан не повлияет на решение Погба перейти в «Ювентус»

Назначение Зинедина Зидана главным тренером «ПСЖ» не повлияет на решение полузащитника Поля Погба подписать контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Погба практически согласовал с «Ювентусом» долгосрочный контракт. В следующие дни состоится последняя встреча между представителями игрока и руководством «старой синьоры», где стороны должны уладить последние детали.

«ПСЖ» следил за ситуацией с Погба, но в последнее время отстранился от переговоров с французом. Игрок сейчас находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед».