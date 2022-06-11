Гуэдеш: «Не уверен насчёт своего будущего в «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Гонсалу Гуэдеш намекнул, что может покинуть испанский клуб этим летом. Напомним, что в трансфере футболиста сборной Португалии активно заинтересована «Рома», где игрока хочет видеть главный тренер Жозе Моуринью.

«У меня осталось ещё два года по контракту, поэтому я должен уважать это. Связываю ли я своё будущее с «Валенсией»? Не уверен. Следующие дни покажут, как всё сложится. Давайте посмотрим, что будущее мне приготовило», – сказал Гуэдеш на пресс-конференции после матча сборной Португалии с Чехией.

Напомним, что Гуэдеш в своё время также успел поиграть за французский «ПСЖ». Португалец является воспитанником лиссабонской «Бенфики».