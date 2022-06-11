«Милан» выбыл из гонки за Ботмана

«Милан» решил выйти из гонки за трансфер защитника «Лилля» Свена Ботмана. По информации от Football Italia, «россонери» не смогут потягаться с «Ньюкаслом», который предложил за нидерландца 50 миллионов евро.

«Милан» был готов выложить за Ботмана максимум 30 миллионов евро. Сделка была близка к завершению, но тут появился «Ньюкасл», который предложил «Лиллю» гораздо больше, чем «россонери». В гонке за игрока также участвует «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «Милан» близок к приобретению другого игрока «Лилля» – полузащитника Ренату Саншеша, который ранее также успел поиграть за мюнхенскую «Баварию».