Погба подпишет с «Ювентусом» контракт на 4 года

Французский полузащитник Поль Погба в ближайшее время подпишет долгосрочное соглашение с туринским «Ювентусом».

По информации Gazzetta dello Sport, 29-летний французский футболист договорился с туринской командой о четырёхлетнем контракте с зарплатой в десять миллионов евро в год, включая бонусы до восьми миллионов евро. Общая сумма договора Погба со «старой синьорой» - 80 миллионов евро. В «Ювентус» полузащитник перейдёт на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Юнайтед» 20 матчей, в которых забил один мяч и сделал девять ассистов.