Арнаутович может перейти в топ-клуб Серии А

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович этим летом может перебраться в стан одного из грандов Серии А. По информации от Calciomercato, кандидатуру форварда сборной Австрии активно изучает туринский «Ювентус».

Сообщается, что Арнаутович может заменить в «старой синьоре» нападающего Альваро Морату, будущее которого пока остаётся туманным. Если «Ювентусу» не удастся выкупить испанца или продлить его аренду, то клуб предпримет попытки приобрести Арнаутовича.

33-летний Арнаутович забил 14 голов за «Болонью» в прошлом розыгрыше итальянской Серии А. Австриец ранее также выступал на старте карьеры за миланский «Интер».