«Интер» предлагает Дибале 6 миллионов евро в год, но игрок хочет больше

Нападающий Пауло Дибала требует от «Интера» большей зарплаты, чем ему предлагают «нерадзурри». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб предложил аргентинцу 6 миллионов евро в год, тогда как форвард хочет больше.

Сообщается, что новые переговоры состояться уже в ближайшие дни. В ходе них представители Дибалы попытаются выпросить у «Интера» большую зарплату для своего клиента.

Дибала ранее на правах свободного агента покинул туринский «Ювентус», где выступал с 2015 года и выиграл 5 чемпионских титулов Серии А. Ранее футболист также выступал в Италии за «Палермо».