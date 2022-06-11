«Верона» хочет выкупить Симеоне у «Кальяри» для будущей перепродажи

«Верона» намерена выкупить нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне, сообщает As.

По информации источника, после подписания с аргентинцем полноценного контракта руководство итальянского клуба собирается продать футболиста. Ранее сообщалось, что в услугах Симеоне заинтересован лондонский «Арсенал».

В минувшем сезоне сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне провёл на правах аренды в составе «Вероны» 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 17 миллионов евро.