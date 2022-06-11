Директор «Торино» Ваньятти: «Интеру» интересен Бремер, но сделка ещё не закрыта»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил переговоры с миланским «Интером» по трансферу центрального защитника Глейсона Бремера. Тем не менее, сделка ещё далека от завершения.

«В Бремере заинтересованы многие клубы, «Интер» тоже участвует в гонке, но сделка даже не близка к закрытию», – цитирует Ваньятти итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Бремер уже согласовал условия личного контракта с миланским «Интером». Сейчас игрок ждёт, когда «Торино» даст ему зелёный свет, чтобы перейти на следующий этап сделки. Глейсон был признан лучшим игроком прошлого сезона в Серии А.