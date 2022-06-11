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Чемпионат Италии. Серия А

Томори не намерен выслушивать предложения других клубов, игрок хочет остаться в «Милане»

11 Июня 2022 • 09:53 Комментировать

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори решительно настроен остаться на «Сан-Сиро» в следующем сезоне. Согласно информации от Calciomercato, англичанин не намерен даже выслушивать предложения от других клубов.

В услугах Томори заинтересованы некоторые клубы из АПЛ. Ранее футболист выступал там за свою родной «Челси», из которого ушёл на постоянной основе прошлым летом. Сейчас игрок хочет продолжать выступать в итальянской Серии А.

Напомним, что Томори был основным центральным защитником «Милана» в последние полтора сезона. Игрок помог клубу в прошлом сезоне оставить свои ворота сухими в 17 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори
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