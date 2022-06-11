Защитнику «Интера» Милану Шкриньяру нравится идея перехода в «ПСЖ». Согласно информации от французского журналиста Адриена Гренье, футболист с радостью присоединился бы к парижанам.

Напомним, что «ПСЖ» ранее сделал первое официальное предложение «Интеру» по трансферу Шкриньяра, которое составило 50 миллионов евро. Тем не менее, «нерадзурри» от этого предложения отказались. Клуб требует за словенца как минимум 70 миллионов евро.

В гонке за Шкриньяра также участвуют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Тренер «шпор» Антонио Конте был бы не прочь воссоединиться с Миланом, с которым работал в «Интере».