«Барселона» сделает предложение о трансфере защитника «Наполи»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «Барселону», сообщает Goal.

По информации источника, руководство каталонского клуба сделает предложение о трансфере сенегальца в течение ближайшей пары недель.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет лондонский «Челси», который готов платить защитнику 10 миллионов евро в год.

Действующий контракт Кулибали с «Напали» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне сенегалец провёл в составе итальянского клуба 34 матча, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.