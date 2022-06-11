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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» сделает предложение о трансфере защитника «Наполи»

11 Июня 2022 • 09:41 Комментировать

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в «Барселону», сообщает Goal.

По информации источника, руководство каталонского клуба сделает предложение о трансфере сенегальца в течение ближайшей пары недель.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявляет лондонский «Челси», который готов платить защитнику 10 миллионов евро в год.

Действующий контракт Кулибали с «Напали» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне сенегалец провёл в составе итальянского клуба 34 матча, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали
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