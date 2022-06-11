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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько «Милан» заплатит за Саншеша

11 Июня 2022 • 09:14 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш перейдёт в «Милан», сообщает журналист Руди Гелетти в своих социальных сетях.

По сведениям источника, трансфер португальца обойдётся руководству «россонери» в 18 миллионов евро. Саншеш подпишет с миланским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой в размере 3 евро миллионов за сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника, чьё соглашение с клубом истекает следующим летом, в 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл в составе «Лилля» 32 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Ренату Саншеш
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