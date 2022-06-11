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Чемпионат Италии. Серия А

Боссы «Торино» нашли замену Бремеру в «Галатасарае»

11 Июня 2022 • 09:10 Комментировать

Руководители «Торино» определились с игроком, который заменит бразильского защитника Глейсона Бремера.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, туринская команда попробует этим летом заполучить в свои ряды 23-летнего датского футболиста Виктора Нельссона, Скандинавский защитник «Галатасарая» должен будет заменить Бремера, который в ближайшее время сменит клубную прописку. Портал transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Виктор Нельссон провёл в турецкой лиге 36 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Торино Виктор Нельссон
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