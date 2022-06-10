Лидер полузащиты «Сассуоло» может покинуть команду

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези может сменить клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Рома» хочет вернуть хавбека, прошедшего молодёжные команды римского клуба. Фраттези покинул столицу Италии в 2017 году перейдя в «Сассуоло» за пять млн евро. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.

Помимо «волков» за полузащитником следят «Интер» и «Милан».

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец провёл за «чёрно-зелёных» 38 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.