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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло согласовал контракт с турецким клубом

10 Июня 2022 • 18:01 Комментировать

Известный в прошлом полузащитник Андреа Пирло близок к новой попытке проявить себя с лучшей стороны на тренерском поприще. В сезоне 20/21 он руководил «Ювентусом», с которым занял лишь четвертое место в Серии А, но при этом были завоеваны трофеи после побед в Суперкубке и Кубке Италии.

Новым местом работы 43-летнего Пирло должен стать турецкий «Карагюмрюк», который занял восьмое место в Суперлиге прошлого сезона. О том, что контракт почти согласован, сообщают инсайдер Альфредо Педулла и Sky Sport Italia.

В Турции также работают соотечественники Пирло: Винченцо Монтелла в «Адана Демирспоре» и Франческо Фариоли в «Аланьяспоре».

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Карагюмрюк
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