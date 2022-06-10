Пирло согласовал контракт с турецким клубом

Известный в прошлом полузащитник Андреа Пирло близок к новой попытке проявить себя с лучшей стороны на тренерском поприще. В сезоне 20/21 он руководил «Ювентусом», с которым занял лишь четвертое место в Серии А, но при этом были завоеваны трофеи после побед в Суперкубке и Кубке Италии.

Новым местом работы 43-летнего Пирло должен стать турецкий «Карагюмрюк», который занял восьмое место в Суперлиге прошлого сезона. О том, что контракт почти согласован, сообщают инсайдер Альфредо Педулла и Sky Sport Italia.

В Турции также работают соотечественники Пирло: Винченцо Монтелла в «Адана Демирспоре» и Франческо Фариоли в «Аланьяспоре».