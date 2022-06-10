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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Наша цель – завершить все трансферы к концу июня»

10 Июня 2022 • 14:49 Комментировать

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о намерениях клуба закончить свою трансферную кампанию к концу июня. Напомним, что клуб близок к подписанию контракта с двумя свободными агентами – Генрихом Мхитаряном и Пауло Дибалой. Также клуб хочет приобрести центрального защитника «Торино».

«Наша цель – завершить все трансферы к концу июня. Мы хотим, чтобы Индзаги получил в следующем сезоне обновлённую команду. Ему нужно будет время на предсезонке», – цитирует Маротту Calciomercato.

«Интер» также работает над продажей двух игроков. Команду может покинуть защитники Милан Шкриньяр и Дензел Дюмфрис.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
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