Маротта: «Наша цель – завершить все трансферы к концу июня»

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта заявил о намерениях клуба закончить свою трансферную кампанию к концу июня. Напомним, что клуб близок к подписанию контракта с двумя свободными агентами – Генрихом Мхитаряном и Пауло Дибалой. Также клуб хочет приобрести центрального защитника «Торино».

«Наша цель – завершить все трансферы к концу июня. Мы хотим, чтобы Индзаги получил в следующем сезоне обновлённую команду. Ему нужно будет время на предсезонке», – цитирует Маротту Calciomercato.

«Интер» также работает над продажей двух игроков. Команду может покинуть защитники Милан Шкриньяр и Дензел Дюмфрис.