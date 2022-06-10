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«ПСЖ» предложил 50 миллионов евро за Шкриньяра, но «Интер» хочет больше

10 Июня 2022 • 14:37 Комментировать

Французский «ПСЖ» предложил 50 миллионов евро за защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Тем не менее, согласно La Gazzetta dello Sport, миланский клуб требует за своего футболиста гораздо больше.

По сведениям источника, «Интер» хочет выручить за Шкриньяра как минимум 70 миллионов евро, если не больше. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов удвоить зарплату игроку сборной Словении.

Напомним, что у Шкриньяра заканчивается контракт с «Интером» через два года. Сам игрок хочет продлить соглашение с клубом, но «нерадзурри» нужны деньги, чтобы справиться с финансовыми проблемами. Интерес к игроку также проявляет «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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