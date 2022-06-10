Джованни Симеоне хочет играть за команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне хочет перейти в команду, которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Об этом утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в данный момент Симеоне ожидает, когда «Верона» выкупит его у «Кальяри» на постоянной основе. В прошлом сезоне футболист забил за «Верону» целых 17 голов и отдал 5 ассистов в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется туринский «Ювентус», который готов приобрести Симеоне на замену Альваро Морате. 26-летний Симеоне уже четырежды в своей карьере забивал более 10 голов за сезон в Серии А