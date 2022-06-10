«Милан» выкупит Флоренци на постоянной основе

«Милан» выкупит у «Ромы» правого защитника Алессандро Флоренци, который провёл прошлый сезон в составе «россонери» на правах аренды. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации от источника, «Милан» в данный момент близок к соглашению с «Ромой» по выкупу Флоренци. Сумма трансфера должна составить около 4 с половиной миллионов евро. Отмечается, что сам футболист выразил желание остаться в «Милане».

Напомним, что в прошлом сезоне Флоренци помог «Милану» выиграть первый чемпионский титул Серии А за последние 11 лет. В ходе победной для «россонери» кампании защитник забил два гола в чемпионате.