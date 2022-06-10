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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» интересуется Миленковичем

10 Июня 2022 • 09:33 Комментировать

Миланский «Интер» интересуется защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, «нерадзурри» рассматривают серба на замену Милану Шкриньяру, за которым охотятся «ПСЖ» и лондонский «Челси».

У Миленковича в данный момент остаётся всего год по контракту с «Фиорентиной». «Интер» уверен, что им удастся договориться с «фиалками» о трансфере футболиста по сниженной цене.

Напомним, что «Интер» также заинтересован в трансфере Глейсона Бремера из «Торино», который был признан лучшим игроком прошлого сезона в Серии А. Сообщается, что «нерадзурри» достигли устного соглашения с бразильцем.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Никола Миленкович
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