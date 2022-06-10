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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» определились с заменой Шкриньяру

10 Июня 2022 • 00:53 Комментировать

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович стал трансферной целью «Интера».

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, «нерадзурри» очень заинтересованы в подписании 24-летнего серба. По слухам, ранее на Миленковича претендовали «Ювентус» и «Милан». Кроме того, по данным всё того же Романо, «Интер» уже давно достиг устного соглашения с защитником Глейсоном Бремером, но по-прежнему не договорился об условиях трансфера с «Торино», которому принадлежит бразилец.

Напомним, что нынешний лидер обороны «Интера» Милан Шкриньяр связан с переходом в «Пари Сен-Жермен». Французский клуб пока не сделал официальное предложение, но уже включил Шкриньяра в список трансферных целей на лето.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Фиорентина ПСЖ Никола Миленкович Милан Шкриньяр Глейсон Бремер
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