«Наполи» выставляет на продажу своего лидера

«Наполи» планирует продать центрального защитника Калиду Кулибали этим летом.

Неаполитанскому клубу не удалось договориться с 30-летним игроком о новом контракте, в то время как нынешнее соглашение завершается уже через год. Согласно сведениям Sky Sport Italia, «Наполи» намеревается выставить Кулибали на продажу этим летом, чтобы не допустить его ухода в качестве свободного агента. За сенегальца планируется выручить порядка 40 млн евро.

Сам игрок признавался, что вполне может уйти в ближайшее время, но поручил своему агенту не рассматривать предложения от других клубов Серии А из уважения к «Наполи».