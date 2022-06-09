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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес остаётся в «Интере»

09 Июня 2022 • 23:12 Комментировать

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не будет продан в другой клуб этим летом, о чём сообщил агент игрока.

Слухи связывали 24-летнего аргентинца с возможным переходом в лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». По словам Алехандро Каманьо, представляющего интересы Мартинеса, ничего подобного в ближайшее время ждать не стоит: «На сегодняшний день вероятность его ухода из «Интера» можно считать нулевой. Естественно, что игрок, забивающий много голов в таком сложном чемпионате, как Серия А, привлекает внимание со стороны, но у него осталось четыре года по контракту. Он счастлив в «Интере», ему всё нравится, нет никаких причин уходить», – заявил агент.

Лаутаро Мартинес забил 25 голов в 49 играх за «нерадзурри» в сезоне 2021/22.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес
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