Лаутаро Мартинес остаётся в «Интере»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес не будет продан в другой клуб этим летом, о чём сообщил агент игрока.

Слухи связывали 24-летнего аргентинца с возможным переходом в лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». По словам Алехандро Каманьо, представляющего интересы Мартинеса, ничего подобного в ближайшее время ждать не стоит: «На сегодняшний день вероятность его ухода из «Интера» можно считать нулевой. Естественно, что игрок, забивающий много голов в таком сложном чемпионате, как Серия А, привлекает внимание со стороны, но у него осталось четыре года по контракту. Он счастлив в «Интере», ему всё нравится, нет никаких причин уходить», – заявил агент.

Лаутаро Мартинес забил 25 голов в 49 играх за «нерадзурри» в сезоне 2021/22.