Моуринью хочет видеть Бэйла в «Роме»

Валлийский вингер Гарет Бэйл в ближайшие дни станет свободным агентом, и покинет «Реал».

OK Diario уверено в том, что Бэйл, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает о том, что главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет видеть 32-летнего нападающего в своей команде.

32-летний валлиец перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. За это время Бэйл сыграл за «королевский» клуб 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за «Реал» семь матчей, в которых забил один гол.