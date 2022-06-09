Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть Бэйла в «Роме»

09 Июня 2022 • 21:06 Комментировать

Валлийский вингер Гарет Бэйл в ближайшие дни станет свободным агентом, и покинет «Реал».

OK Diario уверено в том, что Бэйл, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Роме». Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает о том, что главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет видеть 32-летнего нападающего в своей команде.

32-летний валлиец перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро в 2013 году. За это время Бэйл сыграл за «королевский» клуб 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за «Реал» семь матчей, в которых забил один гол.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью Серия А Гарет Бэйл Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
21:06 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть Бэйла в «Роме»
20:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен перехватить у «Милана» голландского защитника
17:34 · Италия. Серия А
35-летний вратарь может пополнить состав «Наполи»
17:01 · Италия. Серия А
«Милан» сделал конкретное предложение по Ботману
15:54 · Италия. Серия А
«Монца» близка к приобретению Пинамонти
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Рома» отклонила предложение «Ньюкасла» по трансферу Пеллегрини
15:06 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов удвоить зарплату Шкриньяра
14:55 · Италия. Серия А
Калюлю: «Мой агент обсуждает продление контракта с «Миланом»
14:50 · Италия. Серия А
Трансферный бюджет «Милана» на лето составит 100 миллионов евро
12:59 · Англия. Премьер-лига
Сарри настаивает на трансфере Кепы в «Лацио»
12:54 · Италия. Серия А
Леау уволил Мендеша и нанял нового агента
12:51 · Германия. Бундеслига
Кайседо и Чупо-Мотинг получили щедрые предложения от катарских клубов
12:45 · Италия. Серия А
Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»
11:45 · Италия. Серия А
«Сассуоло» просит 50 миллионов евро за Скамакку
11:02 · Италия. Серия А
Звёздный форвард может вернуться в «Барселону» по инициативе Хави 5
Все новости
Рекомендуем