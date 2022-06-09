35-летний вратарь может пополнить состав «Наполи»

Итальянский голкипер Сальваторе Сиригу в летнее трансферное окно может перейти в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

У Сиригу действующий контракт с «Дженоа» истекает 30 июня 2022 года. По информации инсайдера, 35-летний вратарь станет запасным вратарём «Наполи».

В прошедшем сезоне-2021/22 Сиригу провёл 37 матчей за «Дженоа» и пропустил 59 голов. Команда после 38 туров набрала 28 очков и вылетела в Серию B. Ранее стало известно, что защитник Доменико Кришито покинет клуб, и продолжит карьеру в «Торонто».

Основным вратарём «Наполи» является 33-летний Давид Оспина.