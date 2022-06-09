«Милан» сделал конкретное предложение по Ботману

22-летний центральный защитник «Лилля» Свен Ботман всё ещё может перейти в «Милан».

Calcio Mercato пишет о том, что боссы итальянского клуба направили запрос в «Лилль». По данным источника, «Милан» предложил за игрока 33 миллиона евро.

Напомним, в СМИ с начала трансферного окно появляется информация о попытках «красно-чёрных» подписать 22-летнего Ботмана. «Лилль» не хочет продавать лидера обороны за предлагаемую сумму. Французский клуб желает заработать с продажи игрока, выставляя ценник на Ботмана в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за «Лилль» 32 матча, в которых отметился тремя голами.