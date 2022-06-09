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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» сделал конкретное предложение по Ботману

09 Июня 2022 • 17:01 Комментировать

22-летний центральный защитник «Лилля» Свен Ботман всё ещё может перейти в «Милан».

Calcio Mercato пишет о том, что боссы итальянского клуба направили запрос в «Лилль». По данным источника, «Милан» предложил за игрока 33 миллиона евро.

Напомним, в СМИ с начала трансферного окно появляется информация о попытках «красно-чёрных» подписать 22-летнего Ботмана. «Лилль» не хочет продавать лидера обороны за предлагаемую сумму. Французский клуб желает заработать с продажи игрока, выставляя ценник на Ботмана в размере 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне он сыграл за «Лилль» 32 матча, в которых отметился тремя голами.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Серия А Лига 1 Свен Ботман
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