«Монца» близка к приобретению Пинамонти

«Монца» вплотную приблизилась к приобретению нападающего миланского «Интера» Андреа Пинамонти. По информации от журналиста Даниэля Лонго, новичок Серии А готов заплатить за молодого форварда 19 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пинамонти выступал в аренде за «Эмполи». Футболист закончил кампанию с 13 голами и двумя ассистами в Серии А, благодаря чему даже привлёк внимание франкфуртского «Айнтрахта». Тем не менее, фаворитом на трансфер Пинамонти в данный момент является именно «Монца».

Напомним, что в конце весны «Монца» впервые в своей истории оформила выход в Серию А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.