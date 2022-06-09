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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» близка к приобретению Пинамонти

09 Июня 2022 • 15:54 Комментировать

«Монца» вплотную приблизилась к приобретению нападающего миланского «Интера» Андреа Пинамонти. По информации от журналиста Даниэля Лонго, новичок Серии А готов заплатить за молодого форварда 19 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пинамонти выступал в аренде за «Эмполи». Футболист закончил кампанию с 13 голами и двумя ассистами в Серии А, благодаря чему даже привлёк внимание франкфуртского «Айнтрахта». Тем не менее, фаворитом на трансфер Пинамонти в данный момент является именно «Монца».

Напомним, что в конце весны «Монца» впервые в своей истории оформила выход в Серию А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Андреа Пинамонти
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